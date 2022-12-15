64-летняя Стоун в блестящих брюках пришла на премьеру "Всевидящего ока"

Американская актриса, лауреатка премий «Золотой глобус» и «Эмми», номинантка на «Оскар» Шэрон Стоун посетила премьеру фильма «Всевидящее око» в Лос-Анджелесе. Соответствующие снимки публикует агентство Reuters.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

В минувшую среду, 14 декабря, в развлекательном комплексе DGA Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) состоялась премьера фильма «Всевидящее око» с Кристианом Бэйлом и Джиллиан Андерсон в главных ролях. Мероприятие посетили звезды, в том числе Шэрон Стоун. 64-летняя актриса появилась на публике в бежевом пальто, черной футболке и брюках клеш, расшитых золотистыми пайетками.

Ранее Шэрон Стоун объяснила, зачем сделала более 300 инъекций ботокса и филлеров. «Были периоды на пике славы, когда я колола ботокс, филлеры и прочее, а затем у меня случился инсульт и кровоизлияние в мозг, и мне пришлось сделать более 300 инъекций ботокса и филлеров, чтобы половина моего лица снова пришла в тонус», — вспомнила она.