Решетова высказалась об изменении женской красоты с возрастом

«В годы юности любая может выглядеть хорошо. Так задумано природой. Все, что происходит с внешностью женщины потом — это результат ее образа жизни и мысли. Нужно быть окруженной правильными людьми, которые благоприятным образом влияют на формирование энергии женщины и ее ментальное здоровье», — отметила она.