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1 час назад

Решетова высказалась об изменении женской красоты с возрастом

Lenta.ru

Российская модель и бывшая возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова высказала свое мнение об изменении женской красоты с возрастом. Размышлениями на данную тему она поделилась на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Решетова высказалась об изменении женской красоты с возрастом
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Знаменитость разместила серию фото, на которых она запечатлена в облегающем платье светло-коричневого цвета. При этом она сделала легкий макияж с акцентом на губы и распустила волосы.

В описании к публикации манекенщица задалась вопросом, почему одни женщины, становясь старше, выглядят хуже, а другие — привлекательнее.

«В годы юности любая может выглядеть хорошо. Так задумано природой. Все, что происходит с внешностью женщины потом — это результат ее образа жизни и мысли. Нужно быть окруженной правильными людьми, которые благоприятным образом влияют на формирование энергии женщины и ее ментальное здоровье», — отметила она.

Звёзды,Анастасия Решетова,Тимати,
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