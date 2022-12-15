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55 минут назад

Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма без Евгения Цыганова

Газета.Ru

Актриса Юлия Снигирь пришла на премьеру фильма «Чук и Гек. Большое приключение» без своего супруга, актера Евгения Цыганова. Соответствующие фотографии поступили в «Газету.Ru» от организаторов мероприятия.

Снигирь пришла на премьеру фильма без Цыганова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В минувшую среду, 13 декабря, в кинотеатре «Каро 11 Октябрь» в Москве состоялась премьера фильма «Чук и Гек. Большое приключение». Картину, снятую на основе рассказа Аркадия Гайдара, собравшимся представили продюсер Арсен Готлиб, режиссер Александр Котт, а также исполнители главных ролей, в том числе Юлия Снигирь. Актриса появилась на публике без своего супруга, актера Евгения Цыганова.

Для выхода в свет Юлия Снигирь выбрала худи бренда СМЕРЧ, созданного совместно с благотворительным фондом «Подари жизнь». «Ребята выпустили свой мерч, чтобы еще раз показать, что помогать и делать что-то важное для других — это по силам самым разным людям, даже в самое сложное время», — рассказала она в социальных сетях.

Актриса также ответила журналистам, написавшим, что она вышла в свет «одна и грустная». «Действительно, странно — у нас же с каждым днем все больше и больше поводов для радости и безудержного веселья. И платьев в пол», — написала она.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о том, что Нино Нинидзе появилась на публике на фоне слухов о расставании с Максимом Виторганом.

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