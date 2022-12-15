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1 час назад

Маша Распутина уничижительно отозвалась о песне ANNA ASTI

Ревизор.ru

Певица вела речь о треке молодой коллеги "Феникс".

Распутина уничижительно отозвалась о песне ANNA ASTI
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Маша Распутина неодобрительно высказалась о творчестве в целом и песне "Феникс" в частности певицы ANNA ASTI. Ее прямую речь приводят СМИ сегодня, 15 декабря.

Напомним, настоящее имя молодой певицы – Анна Дзюба, она была участницей дуэта Artik & Asti, а затем решила строить одиночную карьеру. Недавно ANNA ASTI выпустила первый для себя сольный альбом "Феникс", который сделал ее одной из самых популярных молодых артисток эстрады.

Маша Распутина на правах старшей коллеги не одобрила деятельность Дзюбы. В эфире одного из телевизионных шоу исполнительница заявила, что композиция "Феникс" ей в принципе не нравится, потому что предназначена, как бы сказать помягче, для не слишком интеллектуальной публики.

Анна Дзюба, пишут СМИ, никак не ответила на выпад Распутиной. Пресса связывает это с занятостью ANNA ASTI: она активно гастролирует, собирается с концертом в Южную Корею и записывает второй сольный альбом.

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