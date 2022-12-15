Распутина уничижительно отозвалась о песне ANNA ASTI

Певица вела речь о треке молодой коллеги "Феникс".

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Маша Распутина неодобрительно высказалась о творчестве в целом и песне "Феникс" в частности певицы ANNA ASTI. Ее прямую речь приводят СМИ сегодня, 15 декабря.

Напомним, настоящее имя молодой певицы – Анна Дзюба, она была участницей дуэта Artik & Asti, а затем решила строить одиночную карьеру. Недавно ANNA ASTI выпустила первый для себя сольный альбом "Феникс", который сделал ее одной из самых популярных молодых артисток эстрады.

Маша Распутина на правах старшей коллеги не одобрила деятельность Дзюбы. В эфире одного из телевизионных шоу исполнительница заявила, что композиция "Феникс" ей в принципе не нравится, потому что предназначена, как бы сказать помягче, для не слишком интеллектуальной публики.