Водонаева призналась, что никогда бы не согласилась на ЭКО

По ее мнению, данная процедура напоминает русскую рулетку, которую не оценит ни один мужчина.
40-летняя журналистка Алена Водонаева призналась, что никогда бы не решилась Экстракорпоральное оплодотворение.
На своей странице в социальных сетях блогер ответила на интересующие подписчиков вопросы. Среди них был вопрос об ЭКО.
«Согласилась бы на ЭКО?», — спросили пользователи у экс-участницы «Дома-2».
В свою очередь же теледива ответила, что отрицательно относится к данной процедуре, однако отговаривать от ЭКО остальных не стала.
«Я бы не согласилась. Вы решайте сами. Никто из мужчин не оценит такую жертву. Вы можете сыграть в русскую рулетку, вдруг оценит именно ваш», — написала свое мнение по этому поводу Водонаева.