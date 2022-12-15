Водонаева призналась, что никогда бы не согласилась на ЭКО

По ее мнению, данная процедура напоминает русскую рулетку, которую не оценит ни один мужчина.

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40-летняя журналистка Алена Водонаева призналась, что никогда бы не решилась Экстракорпоральное оплодотворение.

На своей странице в социальных сетях блогер ответила на интересующие подписчиков вопросы. Среди них был вопрос об ЭКО.

«Согласилась бы на ЭКО?», — спросили пользователи у экс-участницы «Дома-2».

В свою очередь же теледива ответила, что отрицательно относится к данной процедуре, однако отговаривать от ЭКО остальных не стала.