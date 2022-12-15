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11 минут назад

Алена Водонаева призналась, что никогда бы не согласилась на ЭКО

runews24.ru

По ее мнению, данная процедура напоминает русскую рулетку, которую не оценит ни один мужчина.

Водонаева призналась, что никогда бы не согласилась на ЭКО
Фото: runews24.rurunews24.ru

40-летняя журналистка Алена Водонаева призналась, что никогда бы не решилась Экстракорпоральное оплодотворение.

На своей странице в социальных сетях блогер ответила на интересующие подписчиков вопросы. Среди них был вопрос об ЭКО.

«Согласилась бы на ЭКО?», — спросили пользователи у экс-участницы «Дома-2».

В свою очередь же теледива ответила, что отрицательно относится к данной процедуре, однако отговаривать от ЭКО остальных не стала.

«Я бы не согласилась. Вы решайте сами. Никто из мужчин не оценит такую жертву. Вы можете сыграть в русскую рулетку, вдруг оценит именно ваш», — написала свое мнение по этому поводу Водонаева.

Звёзды,Алена Водонаева,
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