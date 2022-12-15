Мягкова заявила, что готова "пережить унижения" за деньги

Юмористка Ирина Мягкова рассказала в беседе Лаурой Джугелией, что «готова пережить унижения» за деньги.

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Мягкова отметила, что редко проводит необычные корпоративы, однако не отказывается от них совсем. По словам комикессы, она ставит цену, «за которую готова пережить унижения». Как отметила юмористка, она не потерпит, чтобы в нее кидали едой, но может работать с отстраненной публикой.

«Ничего, я и в стену расскажу все, что я думаю. Но, честно говоря, я там начинаю их подкалывать и меня это успокаивает», — рассказала Мягкова. Она добавила, что «легко» отвечает на агрессивные нападки со стороны зрителей.

«Ты просто его чуть-чуть унижаешь, а богатые люди от этого кайфуют очень сильно. <…> Они же смелые, пока им не отвечаешь», — поделилась юмористка.