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1 час назад

Яна Поплавская пожаловалась на серьезную болезнь

Газета.Ru

Актриса Яна Поплавская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что «свалилась» с гриппом. У актрисы высокая температура и потеря голоса.

Поплавская пожаловалась на серьезную болезнь
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сама тоже свалилась, состояние ужасное. Замучал кашель, вчера потеряла голос. Болею четвертый день, и болею очень тяжело. Страшный, мучительный кашель и все сопутствующие прелести этого гриппа», — написала Поплавская.

Она отметила, что с такими же симптомами «свалилась» половина Москвы. По словам актрисы, множество ее знакомых жалуются на температуру в районе 39 градусов, которую не получается сбить. Поплавская посетовала, что от гриппа страдают как студенты вузов, так и актеры.

Ранее Поплавская возмутилась пародией на «идеально снятый» фильм «Ирония судьбы».

Звёзды,Яна Поплавская,
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