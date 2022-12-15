Поплавская пожаловалась на серьезную болезнь

Актриса Яна Поплавская в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) пожаловалась, что «свалилась» с гриппом. У актрисы высокая температура и потеря голоса.

«Сама тоже свалилась, состояние ужасное. Замучал кашель, вчера потеряла голос. Болею четвертый день, и болею очень тяжело. Страшный, мучительный кашель и все сопутствующие прелести этого гриппа», — написала Поплавская.

Она отметила, что с такими же симптомами «свалилась» половина Москвы. По словам актрисы, множество ее знакомых жалуются на температуру в районе 39 градусов, которую не получается сбить. Поплавская посетовала, что от гриппа страдают как студенты вузов, так и актеры.