Хилькевич рассказала, что ей не нравится в Дубае

Актриса Анна Хилькевич поделилась своим мнением о Дубае в Telegram-канале.
Хилькевич заявила, что Дубай не похож на другие города. По мнению артистки, у него есть свой «вайб и стиль жизни». Однако звезде город кажется «чересчур индустриальным». Хилькевич призналась, что ей не хватает «природы» в Дубае. «Зато тут все про «комфорт». И про материальное», — заключила актриса.
Ранее Хилькевич заявила, что может исцелять руками. Звезда обучилась технике «биоэнерготерапии и массажа», которая, по ее словам, обладает лечебным эффектом. Актриса отметила, что могла исцелять руками еще с детства. Сейчас она помогает своим малышам при недугах.