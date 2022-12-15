Хилькевич рассказала, что ей не нравится в Дубае

Хилькевич заявила, что Дубай не похож на другие города. По мнению артистки, у него есть свой «вайб и стиль жизни». Однако звезде город кажется «чересчур индустриальным». Хилькевич призналась, что ей не хватает «природы» в Дубае. «Зато тут все про «комфорт». И про материальное», — заключила актриса.