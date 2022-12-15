Джоли снова обвинила Питта: в чем на этот раз

Голливудская парочка хоть и перестала выяснять личные отношения, но все еще судится из-за совместно нажитого имущества. Напомним, что Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли в продаже ее доли французской винодельни без его согласия. Актриса в ответ упрекнула бывшего мужа в домашнем насилии и, кажется, продолжает идти в атаку.

Накануне издание RadarOnline выяснило, что Анджелина Джоли недовольна тем, как проходят судебные разбирательства. Актриса считает, что бывший муж слишком давит на нее: ранее Брэд Питт потребовал предоставить большое количество бумаг всего за несколько дней. Кроме того, некоторые запросы юристы Джоли расценили как нарушение прав на неприкосновенность частной жизни.

Впрочем, Анджелина готова на уступки и предоставить все необходимые документы. Но Брэд, в свою очередь, должен перестать торопить ее. Такой расклад может продлить судебный процесс еще на несколько месяцев, а то и на годы. «Поиск документов не должен начинаться как минимум до тех пор, пока Питт не подаст исправленную жалобу», — цитирует издание представителей Джоли. В общем, какой финал у этого сериала, мы узнаем еще очень-очень нескоро.