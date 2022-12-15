Аня Покров спровоцировала слухи о помолвке

Покров показала, как отметила свое 23-летие. Девушка показала, что отпраздновала день рождения с возлюбленным Артуром Бабичем в Лас-Вегасе. Также блогерша опубликовала один из подарков — букет цветов и коробочку с кольцом. Поклонники предположили, что украшение подарил Бабич. Фанаты начали поздравлять звезду с помолвкой.