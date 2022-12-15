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1 час назад

Роза Сябитова призвала современных женщин признать свою "несостоятельность"

Газета.Ru

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова заявила в Telegram-канале, что у современных женщин слишком много требований к потенциальному партнеру.

Сябитова призвала современных женщин признать свою "несостоятельность"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сябитова сообщила, что провела анализ, из которого выяснила пожелания современных женщин. По ее словам, дамы ищут умного, заботливого, обеспеченного, щедрого, красивого и душевно-тонкого мужчину. «Т.е. кошелек, пылесос, холодильник и стиральная машина в одном флаконе. Хорошо бы это чудо техники еще и колыбельную могло спеть. А за это женщина обещает посвятить ему лучшие годы, отдавать ласку, любовь и стимулировать к еще большим достижениям», — написала сваха.

По мнению Сябитовой, у мужчин гораздо меньше требований к потенциальным возлюбленным. Ведущая призвала современных женщин признать свою «несостоятельность», а также навести порядок в «собственной голове» и в отношениях с противоположным полом.

Ранее Сябитова заявила, что молодежь не хочет жениться из-за страха перед проблемами в браке.

Звёзды,Роза Сябитова,
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