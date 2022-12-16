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1 час назад

Королева вспомнила как выступала на криминальных корпоративах

runews24.ruиещё 1

Певица Наташа Королева поделилась воспоминаниями о корпоративах в 90-е годы. Артистка рассказала, как поменялась индустрия за эти годы.

Королева вспомнила как выступала на криминальных корпоративах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Предновогодний период является плодотворным для артистов. За время корпоративов звезды могут заработать большие деньги, на которые живут остальную часть года. Наташа Королева начала выступать на корпоративных праздниках в 90-годы. Артистка рассказала, что часто выступала перед представителями криминального бизнеса.

«В 90-е годы новогодние праздники — это небольшие частные мероприятия, среди заказчиков которых нередко попадались люди, связанные с криминалом», - поделилась воспоминаниями певица.

Королева называет такие корпоративы того времени «сходками в новогоднем антураже».

Как признается звезда, на закрытых праздниках не случалось экстренных ситуаций. Заказчики всегда относились хорошо к Наталье, зачастую платили больше и дарили подарки.

Звёзды,Наташа Королева,
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