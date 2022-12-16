Ланская появилась на премьере фильма со своим возлюбленным

Ее избранник признался, что в артистке его привлекают: доброта, честность и безоговорочная любовь.

Фото: runews24.ru runews24.ru

39-летняя актриса театра и кино Валерия Ланская появилась на премьеры картины «Чук и Гек. Большое приключение» в компании молодого мужчины.

Как оказалось, мужчина — ее возлюбленный. Им стал 35-летний коллега по творческому цеху, танцор балета Эдгар Голосной.

«Я сегодня с моим любимым мужчиной», — заявила Ланская.

Известно, что возлюбленные познакомились в столичном театре оперетты. По словам актрисы, это была любовь с первого взгляда.

Они также добавили, что планируют встречать Новый год вместе на даче с друзьями.