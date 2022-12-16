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1 час назад

Валерия Ланская появилась на премьере фильма со своим возлюбленным

runews24.ru

Ее избранник признался, что в артистке его привлекают: доброта, честность и безоговорочная любовь.

Ланская появилась на премьере фильма со своим возлюбленным
Фото: runews24.rurunews24.ru

39-летняя актриса театра и кино Валерия Ланская появилась на премьеры картины «Чук и Гек. Большое приключение» в компании молодого мужчины.

Как оказалось, мужчина — ее возлюбленный. Им стал 35-летний коллега по творческому цеху, танцор балета Эдгар Голосной.

«Я сегодня с моим любимым мужчиной», — заявила Ланская.

Известно, что возлюбленные познакомились в столичном театре оперетты. По словам актрисы, это была любовь с первого взгляда.

Они также добавили, что планируют встречать Новый год вместе на даче с друзьями.

Напомним, что ранее артистка была семь лет в браке с режиссером Станиславом Ивановым.

Звёзды,Валерия Ланская,Станислав Иванов,
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