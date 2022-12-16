Буланова призналась, что ее мужчина переживает из-за слухов

Певица Татьяна Буланова призналась в беседе с vm.ru, что ее возлюбленному Валерию Рудневу неприятны слухи об их личной жизни.
По словам Булановой, Рудневу не хочется «читать небылицы про себя». Артистка отметила, что не может ничего поделать с распространяющимися слухами, так как это обратная сторона популярности.
«Раз выдумывают, раз какие-то сплетни разводят — значит, я им интересна. Мне приятно, что это все не я выдумываю. Не то чтобы приятно — утешает», — объяснила певица.
Она уточнила, что сама уже привыкла к слухам о себе.
Буланова также поделилась подробностями своей грядущей свадьбы. Она заявила, что возлюбленный, действительно, сделал предложение, однако пара еще не запланировала точную дату торжества.