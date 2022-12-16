Джейн Фонда объявила о победе над раком во второй раз

84-летняя звезда Голливуда Джейн Фонда объявила, что излечилась от рака за несколько месяцев, сообщает CBSNews со ссылкой на соцсети актрисы. Это уже вторая победа Фонды над смертельно опасной болезнью.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Фонда рассказала общественности, что рак — неходжкинская лимфома — находится в стадии ремиссии. О том, что болезнь отступила, стало известно всего через несколько месяцев после постановки диагноза. О начале лечения актриса сообщала в сентябре. Тогда она отметила, что этот вид рака поддается лечению и выступила за расширение доступа к медицинской помощи.

«Почти каждой семье в Америке приходилось сталкиваться с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое я получаю, и это неправильно», — заявила она.

«На прошлой неделе онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию», — написала звезда «Грейс и Фрэнки» в своем блоге под названием «Лучший подарок на день рождения» (21 декабря Фонде исполнится 85 лет, — прим. «Ленты.ру»).

Знаменитость поблагодарила всех, кто молился и посылал ей добрые мысли.