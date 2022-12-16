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45 минут назад

Джейн Фонда объявила о победе над раком во второй раз

Lenta.ruиещё 1

84-летняя звезда Голливуда Джейн Фонда объявила, что излечилась от рака за несколько месяцев, сообщает CBSNews со ссылкой на соцсети актрисы. Это уже вторая победа Фонды над смертельно опасной болезнью.

Джейн Фонда объявила о победе над раком во второй раз
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Фонда рассказала общественности, что рак — неходжкинская лимфома — находится в стадии ремиссии. О том, что болезнь отступила, стало известно всего через несколько месяцев после постановки диагноза. О начале лечения актриса сообщала в сентябре. Тогда она отметила, что этот вид рака поддается лечению и выступила за расширение доступа к медицинской помощи.

«Почти каждой семье в Америке приходилось сталкиваться с раком, и слишком многие не имеют доступа к качественному медицинскому обслуживанию, которое я получаю, и это неправильно», — заявила она.

«На прошлой неделе онколог сказал мне, что мой рак находится в стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию», — написала звезда «Грейс и Фрэнки» в своем блоге под названием «Лучший подарок на день рождения» (21 декабря Фонде исполнится 85 лет, — прим. «Ленты.ру»).

Знаменитость поблагодарила всех, кто молился и посылал ей добрые мысли.

Фонда не в первый раз вышла победителем из борьбы со страшной болезнью. В 2010 году у нее диагностировали рак груди. Ей удалили опухоль, а вскоре стало известно о выздоровлении актрисы.

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