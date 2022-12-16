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28 минут назад

Бузова снялась в постели без макияжа

Lenta.ru

Российская певица и ведущая Ольга Бузова снялась без макияжа в домашней обстановке после работы. Соответствующий видеоролик появился в сторис на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бузова снялась в постели без макияжа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сначала 36-летняя знаменитость опубликовала несколько видео, на которых она позирует с макияжем и укладкой.

Lenta.ru

На размещенных кадрах видно, что визажисты нанесли на ее глаза серые тени, а на губы — помаду ягодного цвета. Затем телезвезда смыла с себя косметику и запечатлела себя, лежа в постели.

«6:25. Всем спасибо! Смена окончена», — подписала певица ролик.

Звёзды,Ольга Бузова,
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