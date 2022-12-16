Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+6° в 
USD 64.30EUR 68.45
Войти в почту
2 часа назад

Марго Робби появилась на премьере фильма в одном шарфе

Super.ru

На дворе зима, и без теплых вещей в гардеробе не обойтись! Но, кажется, попытка Робби превратить шарф в платье привела к, мягко говоря, неоднозначному результату. Накануне в Лос-Анджелесе прошла премьера картины «Вавилон», в которой актриса сыграла главную роль. На дорожке девушка появилась в платье из новой коллекции бренда Alaïa.

Марго Робби появилась на премьере фильма в одном шарфе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В необычном наряде Марго выглядит так, словно ее обмотали широким шарфом, который к тому же заканчивается увесистой «бахромой». Полностью утеплиться у девушки, правда, не получилось: некоторые части тела пикантно обнажились.

Super.ru

Не беремся судить изобретательный образ, но нам он напоминает ежедневные попытки закутаться шарфом с головы до ног, чтобы спастись от наступивших морозов.

Звёзды,Марго Робби,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители