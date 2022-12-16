Марго Робби появилась на премьере фильма в одном шарфе

На дворе зима, и без теплых вещей в гардеробе не обойтись! Но, кажется, попытка Робби превратить шарф в платье привела к, мягко говоря, неоднозначному результату. Накануне в Лос-Анджелесе прошла премьера картины «Вавилон», в которой актриса сыграла главную роль. На дорожке девушка появилась в платье из новой коллекции бренда Alaïa.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В необычном наряде Марго выглядит так, словно ее обмотали широким шарфом, который к тому же заканчивается увесистой «бахромой». Полностью утеплиться у девушки, правда, не получилось: некоторые части тела пикантно обнажились.

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