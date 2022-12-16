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Успенская вкладывает в дочь миллионы

Мир новостей

Проблемы со здоровьем и наркотиками, конфликты с родителями — все это создало Татьяне Плаксиной не самый лучший имидж. Теперь певица хочет переломить этот тренд...

Успенская вкладывает в дочь миллионы
Фото: Мир новостейМир новостей

В 2017 году дочь Успенской неудачно упала с велосипеда и пережила четыре пластические операции, чтобы восстановить лицо. Потом случились все описанные скандалы. Но недавно Татьяна взялась за ум - начала преподавать в школе йоги, увлеклась живописью, стала дизайнером. Даже выпустила коллекцию вещей из натурального шелка - в ней летние платья, туники, шорты, топы...

Ну а теперь 33-летняя дочь Успенской решила покорить сцену!

- Мы должны работать и работать, у нас нет свободного дня, - рассказывает исполнительница хита «Кабриолет». - Моя дочь сейчас ездит со мной в туры, выступает в концертах. И очень успешно выступает, она уже подписала контракт.

Сама Любовь Успенская теперь является продюсером родной дочери. И признается, что буквально сконцентрирована на наследнице.

- Я даже не могу себе позволить записать новую песню, - уверяет артистка. - Потому что я должна все внимание отдать своей дочери.

Звезда не скрывает, что вложила в кровинушку немало средств - миллионы рублей! Но все траты, по ее словам, окупятся.

- Деньги будут сыпаться на меня дождем! - не сомневается Люба в успехе сценической карьеры наследницы.

Звёзды,Любовь Успенская,
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