Звездные свадьбы, которые все обсуждали в 2022 году

Подводя итоги уходящего года, вспомнили самые обсуждаемые свадьбы звезд. Кто связал себя узами брака в 2022, читайте в материале «Рамблера».

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

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Поклонники «Беннифер» свято верили в воссоединение пары, и не зря. Джей Ло и Бен Аффлек произнесли свои клятвы спустя 20 лет после сорванной помолвки и долгих поисков настоящей любви. Об их свадьбе не говорил разве что ленивый. Да и сами молодожены щедро подкидывали поводы для обсуждений, чего только стоит серия их милых снимков, сделанная во время медового месяца.

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Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц

Пара впервые встретилась на фестивале Coachella в 2017 году, а уже в 2019 пресса вовсю заговорила об их романе. Молодые люди, не стесняясь своих чувств, делились совместными снимками в социальных сетях и флиртовали на камеры. Изначально свадьбу Бруклин и Никола планировали сыграть в 2021-м, но из-за пандемии праздник пришлось отложить. В итоге пара поженилась в апреле 2022 года в семейном поместье Пельтц в Палм-Бич во Флориде. Среди звездных гостей были замечены Ева Лонгория, Серена Уильямс, Джиди Хадид и Гордон Рамзи.

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Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер

Отношения звезды реалити-шоу и барабанщика группы Blink-182 начались в 2021 году, а спустя несколько месяцев пара обручилась на пляже в окружении тысячи красных роз. Саму свадьбу отмечали в три этапа: первая часть торжества, на которой присутствовали только молодожены, прошла в Лас-Вегасе, вторая и официальная — в зале суда Санта и третья, больше для гостей, — в Портофино в Италии.

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Бритни Спирс и Сэм Асгари

Пара познакомилась еще в 2016 году, но о помолвке Бритни и Сэм объявили только в 2021. Свадьба состоялась в доме поп-звезды Thousand Oaks, правда, мероприятие не обошлось без скандала. Бывший муж певицы, Джейсон Александер, незаконно проник в дом, избил охрану и транслировал все это в социальных сетях. Однако бывшему возлюбленному Спирс так и не удалось сорвать мероприятие, молодожены и их гости, среди которых были Мадонна, Пэрис Хилтон, Дрю Бэрримор и другие, отлично провели время.

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Линдси Лохан и Бедер Шаманс

Скандально известная Линдси Лохан вышла замуж за арабского финансиста Бадера Шаммаса второго июля 2022 года, всего за несколько часов до празднования своего 36-го дня рождения. До свадьбы они встречались два с половиной года. Торжество пары прошло в кругу близких в Арабских Эмиратах.

«Я самая счастливая женщина на свете. Он нашел меня и увидел, что я мечтаю о счастье и безмятежности. Я поражена, что теперь он мой муж, моя жизнь, все для меня. Каждая женщина должна чувствовать себя так каждый день», — написала тогда актриса.

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Александра Даддарио и Эндрю Форм

Актриса Александра Даддарио и режиссер Эндрю Форм обручились в августе 2021 года после трех лет отношений и сыграли свадьбу в винтажном стиле в июне 2022 в Новом Орлеане в старинном джазовом зале Preservation Hall. Невеста шла к алтарю в плиссированном платье в пол с цветами от Danielle Frankel. После церемонии Даддарио и Форм устроили прием в баре Marilou, где были чизбургеры, гадания на Таро и танцы до утра.

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Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Слухи об отношениях Павла Прилучного и Зепюр Брутян появились еще в 2019 году, когда они вместе снялись в сериале «Клетка». В мае этого года актеры подтвердили роман, а уже в конце августа отметили свадьбу в подмосковной «Вилле Ротонда».

Церемония прошла у воды, под зеркальной аркой с кристаллами, а после гости свадьбы переместились в зал для приема. Зепюр сменила за вечер три образа от дизайнера Аники Керимовой.