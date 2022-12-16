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1 час назад

Лариса Долина рассказала об ожиданиях от следующего года

Газета.Ru

Лариса Долина планирует открыть свою школу в 2023 году.

Лариса Долина рассказала об ожиданиях от следующего года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Певица Лариса Долина в разговоре с PROZvezd призналась, что в следующем году надеется открыть собственную школу.

Она уточнила, что старается проводить Новый год вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей. Певица устраивает сюрпризы для близких в честь праздника: в прошлом году они отправились в круиз по Карибским островам. Долина с семьей давно хотели туда отправиться, однако не могли из-за возраста Саши. В этом году певица хочет поехать на Мальдивы после праздников.

«Я очень люблю те края: там голубой океан и белоснежный песок. И очень мало людей вокруг», — подчеркнула Долина.

Звёзды,Лариса Долина,
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