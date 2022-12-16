Лариса Долина рассказала об ожиданиях от следующего года

Она уточнила, что старается проводить Новый год вместе с дочерью Ангелиной и внучкой Сашей. Певица устраивает сюрпризы для близких в честь праздника: в прошлом году они отправились в круиз по Карибским островам. Долина с семьей давно хотели туда отправиться, однако не могли из-за возраста Саши. В этом году певица хочет поехать на Мальдивы после праздников.