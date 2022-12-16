Яна Рудковская рассказала о болезни сына

Продюсер Яна Рудковская сообщила в Telegram-канале о болезни сына Саши.
По словам Рудковской, сын заболел гриппом. На данный момент мальчик уже выздоровел. Недуг проходил не в самой тяжелой форме.
«И то очень тяжело всем домашним было (мы не выносим такие переживания на публику, но поверьте, тревожились мы очень)» — поделилась продюсер.
Рудковская добавила, что тоже заразилась. Однако, несмотря на недуг, продюсер продолжает работать.
«Для меня, уж точно, заболеть — это большая роскошь, так как COVID-19 меня ни разу не настиг!» — заявила Рудковская.
Она пожелала поклонникам здоровья и беречь близких.