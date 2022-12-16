Ляйсан Утяшева назвала "главный подарок" на Новый год

Гимнастка Ляйсан Утяшева рассказала в беседе с mk.ru о самом запоминающемся новогоднем подарке от супруга Павла Воли.
Утяшева отметила, что не хочет выделять что-то конкретное, так как для нее Воля является «главным подарком в жизни». Спортсменка отметила, что муж часто балует ее и делает сюрпризы.
Также Утяшева поделилась, что каждый Новый год празднует в кругу семьи. Гимнастка вместе с мужем и детьми накрывает стол для торжества.
«В такие минуты возникает какое-то чудесное ощущение: будто мне снова 10 лет, и я готовлю угощение наравне со старшими. Это сказочное, ни с чем не сравнимое чувство», — поделилась спортсменка.