«Она мечтала об этом» — DAVA — о чувствах к Ольге Бузовой

Какое-то время назад Ольга Бузова поделилась с подписчиками своей большой радостью — она доделала ремонт в своей московской квартире и, наконец-то, переехала. Поп-певица устроила шумную вечеринку в честь новоселья, позвала друзей и сделала памятное фото. Публикация набрала много «сердечек», но среди них особенно выделялся лайк от Давида Манукяна.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Напомним, пара со скандалом рассталась в прошлом году. Ольга обвиняла Давида в многочисленных изменах, а также намекнула на рукоприкладство с его стороны. Сейчас уже блондинка успокоилась и старается не комментировать свои прошлые отношения. DAVA заинтриговал поклонников своим «сердечком» под постом Бузовой. Неужели артист продолжает питать симпатию к бывшей девушке?! Давид честно прокомментировал, какие чувства испытывает к Ольге спустя год после расставания.

«Я по-человечески рад за нее. Знал, что она мечтала об этом квартире, это была ее сокровенная мечта. Когда я увидел фото Оли, искреннее порадовался. Поставил лайк, мы же не дети», — Манукян рассказал в программе «PRO-Новости» на МУЗ-ТВ.

Фанаты парочки мечтают, что их кумиры вновь сойдутся и попробуют дать отношениям второй шанс: