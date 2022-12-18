Певица Глюкоза уедет из России на новогодние праздники

«Решили на неделю поехать в Мумбаи. У всех есть настроение посмотреть на настоящую Индию. Раньше мы отдыхали там только в отеле. Это был спокойный, тихий и очень умиротворенный отдых. Но Индия же другая, вся кишит. В этом году решили рискнуть», — сказала певица.