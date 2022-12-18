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1 час назад

Певица Глюкоза уедет из России на новогодние праздники

Газета.Ruиещё 2

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) заявила, что планирует уехать в Индию на новогодние праздники с семьей. Слова артистки передает «Пятый канал».

Певица Глюкоза уедет из России на новогодние праздники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Решили на неделю поехать в Мумбаи. У всех есть настроение посмотреть на настоящую Индию. Раньше мы отдыхали там только в отеле. Это был спокойный, тихий и очень умиротворенный отдых. Но Индия же другая, вся кишит. В этом году решили рискнуть», — сказала певица.

В июне 2006 года Глюкоза узаконила отношения с бизнесменом Александром Чистяковым. В этом браке родились дочери Лидия и Вера. Также у Чистяковой-Ионовой есть пасынок, который учится в Англии.

Звёзды,Александр Чистяков,
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