Певица Глюкоза уедет из России на новогодние праздники

Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) заявила, что планирует уехать в Индию на новогодние праздники с семьей. Слова артистки передает «Пятый канал».
«Решили на неделю поехать в Мумбаи. У всех есть настроение посмотреть на настоящую Индию. Раньше мы отдыхали там только в отеле. Это был спокойный, тихий и очень умиротворенный отдых. Но Индия же другая, вся кишит. В этом году решили рискнуть», — сказала певица.
В июне 2006 года Глюкоза узаконила отношения с бизнесменом Александром Чистяковым. В этом браке родились дочери Лидия и Вера. Также у Чистяковой-Ионовой есть пасынок, который учится в Англии.