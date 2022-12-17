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1 час назад

Состоялась премьера ранее неизданной песни Бориса Моисеева

Газета.Ru

В сети появилась ранее неизданная песня покойного Бориса Моисеева "В этот Новый год", сообщает "Комсомольская правда".

Состоялась премьера ранее неизданной песни Бориса Моисеева
Фото: Газета.RuГазета.Ru

О самом релизе и работе над композицией рассказал ее автор Алексей Малахов.

По его словам, Моисеев просил написать для него "добрую и мелодичную новогоднюю песню о любви". Малахов также отметил, что запись песни состоялась ровно десять лет назад в столичной студии Vi-Sound.

Директор Моисеева Сергей Горох заявил, что этим релизом выпуск неизданных при жизни исполнителя его песен не ограничится.

"Мы готовим ряд новых релизов, в том числе ранее неизданные песни. Среди которых будут и сенсационные дуэты. Это большая работа. И в этих произведениях Борис остается с нами", — заявил Горох.

Звёзды,Сергей Горох,Борис Моисеев,
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