Бьянка располнела и стала похожа на бочонок

В последнее время певица Бьянка пугает поклонников своим лишним весом. Артистка потеряла былую стройность и заметно располнела. Как оказалось, это не из-за излишней любви к сладкому, а из-за серьезных проблем со здоровьем.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Сейчас Бьянка принимает участие в шоу «Дуэты». Певица не стесняется появляться на телевидении в нелучшем виде. Девушка выступала вместе с Юлианной Карауловой. На ее фоне Бьянка выглядела очень полной. Добавил полноты Бьянке спортивный костюм.

Popcake.tv

В Сети отмечают, что артистка стала похожа на бочку. Но это никак не расстраивает певицу. Она спокойно относится к хейту и старается вернуть стройную фигуру. Она сидит на диете и не обращает внимание на желчь, которую льют люди в социальных Сетях.

«К сожалению, я набрала лишние килограммы из-за гормонального сбоя. В данный момент занимаюсь спортом и сижу на специальной диете, которую прописали мне врачи», – призналась она.