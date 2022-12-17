Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+1° в 
USD 64.61EUR 68.78
Войти в почту
1 час назад

Кэти Холмс рассталась с молодым бойфрендом

Super.ru

Только мы успели привыкнуть к милым совместным фото Кэти Холмс и ее нового парня, музыканта и композитора Бобби Вутена, как роману пришел конец. Встречалась пара всего восемь месяцев. «Кэти и Бобби расстались на прошлой неделе», — сообщил источник журнала Us Weekly, объяснив, что их отношения в долгосрочной перспективе просто не работали.

Кэти Холмс рассталась с молодым бойфрендом
Фото: Super.ruSuper.ru

Впервые 43-летнюю Холмс и 33-летнего Вутена заметили вместе в апреле, когда их сфотографировали во время романтической прогулки по Центральному парку. Тогда к парочке присоединилась даже мать актрисы, что, как всем казалось, намекало на серьезный статус их отношений.

Догадки подтвердились быстро: уже в следующем месяце Кэти и Бобби дебютировали вместе на красной дорожке. В СМИ даже начали поговаривать о скорой свадьбе, но увы: все надежды на очередное пышное голливудское торжество разрушены. Как рассказывает инсайдер, сейчас актриса «больше не говорит о Бобби со своими друзьями».

Напомним, с 2006 по 2012 год Кэти Холмс была замужем за Томом Крузом, от которого родила дочку Сури. А с 2013-го по 2019-й встречалась с еще одной голливудской суперзвездой — Джейми Фоксом. Но вот дальше что-то пошло не так: ее предыдущие отношения с шеф-поваром Эмилио Витоло тоже продлились всего восемь месяцев.

Звёзды,Кэти Холмс,Том Круз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители