Кэти Холмс рассталась с молодым бойфрендом

Только мы успели привыкнуть к милым совместным фото Кэти Холмс и ее нового парня, музыканта и композитора Бобби Вутена, как роману пришел конец. Встречалась пара всего восемь месяцев. «Кэти и Бобби расстались на прошлой неделе», — сообщил источник журнала Us Weekly, объяснив, что их отношения в долгосрочной перспективе просто не работали.

Фото: Super.ru Super.ru

Впервые 43-летнюю Холмс и 33-летнего Вутена заметили вместе в апреле, когда их сфотографировали во время романтической прогулки по Центральному парку. Тогда к парочке присоединилась даже мать актрисы, что, как всем казалось, намекало на серьезный статус их отношений.

Догадки подтвердились быстро: уже в следующем месяце Кэти и Бобби дебютировали вместе на красной дорожке. В СМИ даже начали поговаривать о скорой свадьбе, но увы: все надежды на очередное пышное голливудское торжество разрушены. Как рассказывает инсайдер, сейчас актриса «больше не говорит о Бобби со своими друзьями».