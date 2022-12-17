Кэти Холмс рассталась с молодым бойфрендом

Только мы успели привыкнуть к милым совместным фото Кэти Холмс и ее нового парня, музыканта и композитора Бобби Вутена, как роману пришел конец. Встречалась пара всего восемь месяцев. «Кэти и Бобби расстались на прошлой неделе», — сообщил источник журнала Us Weekly, объяснив, что их отношения в долгосрочной перспективе просто не работали.
Впервые 43-летнюю Холмс и 33-летнего Вутена заметили вместе в апреле, когда их сфотографировали во время романтической прогулки по Центральному парку. Тогда к парочке присоединилась даже мать актрисы, что, как всем казалось, намекало на серьезный статус их отношений.
Догадки подтвердились быстро: уже в следующем месяце Кэти и Бобби дебютировали вместе на красной дорожке. В СМИ даже начали поговаривать о скорой свадьбе, но увы: все надежды на очередное пышное голливудское торжество разрушены. Как рассказывает инсайдер, сейчас актриса «больше не говорит о Бобби со своими друзьями».
Напомним, с 2006 по 2012 год Кэти Холмс была замужем за Томом Крузом, от которого родила дочку Сури. А с 2013-го по 2019-й встречалась с еще одной голливудской суперзвездой — Джейми Фоксом. Но вот дальше что-то пошло не так: ее предыдущие отношения с шеф-поваром Эмилио Витоло тоже продлились всего восемь месяцев.