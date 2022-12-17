"Последние песни для нее": автор хитов Гагариной сделал заявление

Автор множества хитов Полины Гагариной Геннадий Дудин заявил, что разочаровался в певице и отказывается от продолжения работы с ней. Об этом пишет StarHit.

О предпосылках к столь громкому заявлению музыканта никто не знает, но понятно, что Дудин очень злится на певицу. Он отметил, что раньше Полина была доброй и светлой девочкой и музыканту очень жаль, что она «превратилась в то, во что она превратилась».