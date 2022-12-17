"Последние песни для нее": автор хитов Гагариной сделал заявление

Автор множества хитов Полины Гагариной Геннадий Дудин заявил, что разочаровался в певице и отказывается от продолжения работы с ней. Об этом пишет StarHit.
О предпосылках к столь громкому заявлению музыканта никто не знает, но понятно, что Дудин очень злится на певицу. Он отметил, что раньше Полина была доброй и светлой девочкой и музыканту очень жаль, что она «превратилась в то, во что она превратилась».
Это мои последние песни для нее… Слава Богу! — отметил Дудин.
Музыканта поддержали и многие пользователи Сети, заявив, что тоже заметили, как изменилась Гагарина. Признавая ее прекрасные вокальные данные, подписчики отметили, что слава испортила певицу.
Отметим, что сама Полина Гагарина слова Геннадия Дудина никак не прокомментировала.