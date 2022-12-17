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32 минуты назад

"Это последние песни для нее": автор хитов Гагариной отказался сотрудничать с певицей

Мария Кимакович

Автор множества хитов Полины Гагариной Геннадий Дудин заявил, что разочаровался в певице и отказывается от продолжения работы с ней. Об этом пишет StarHit.

"Последние песни для нее": автор хитов Гагариной сделал заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О предпосылках к столь громкому заявлению музыканта никто не знает, но понятно, что Дудин очень злится на певицу. Он отметил, что раньше Полина была доброй и светлой девочкой и музыканту очень жаль, что она «превратилась в то, во что она превратилась».

Это мои последние песни для нее… Слава Богу! — отметил Дудин.

Музыканта поддержали и многие пользователи Сети, заявив, что тоже заметили, как изменилась Гагарина. Признавая ее прекрасные вокальные данные, подписчики отметили, что слава испортила певицу.

Гагарина опубликовала фото в бикини и была раскритикована

Отметим, что сама Полина Гагарина слова Геннадия Дудина никак не прокомментировала.

Ранее Семенович рассказала, как ее похитили на концерте.

Звёзды,Полина Гагарина,
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