Джанабаева рассказала о дедовщине в "ВИА Гре"

"Я посвещала девушек в некие порядки группы. Например, твердила, что нельзя опаздывать. Если у нас выезд в 8 утра, это значит, не в 8.03, а в 8:00 мы уже отъезжаем. Дисциплина у нас была как ни в одном мужском коллективе, и это хорошо», — отметила Джанабаева.