Джанабаева рассказала о дедовщине в "ВИА Гре"

Когда певица Альбина Джанабаева была основной в группе "ВИА Гра", в коллективе действовали жесткие правила, а также не обходилось без интриг. Об этом исполнительница рассказала в шоу Толстая LIVE.
По словам Альбины, взаимодействие с коллегами не всегда было комфортным. В самом начале исполнительницу "проверяли", а когда она стала "той, кто держался дольше всех", то сама должна была следить за дисциплиной группы.
"Я посвещала девушек в некие порядки группы. Например, твердила, что нельзя опаздывать. Если у нас выезд в 8 утра, это значит, не в 8.03, а в 8:00 мы уже отъезжаем. Дисциплина у нас была как ни в одном мужском коллективе, и это хорошо», — отметила Джанабаева.
Альбина Джанабаева проработала в “ВИА Гре” 9 лет. Одновременно она продвигала собственную карьеру. В 2019 году исполнительница прекратила сотрудничать с продюсером коллектива Константином Меладзе.
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