Питта заметили с новой девушкой после премьеры "Вавилона"

Актер Брэд Питт пришел на афтепати премьеры фильма "Вавилон" вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. Об этом сообщает People.

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15 декабря в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Вавилон". Картинку первым зрителям представили режиссер Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей.

В отличие от Марго Робби и Тоби Магуайра, которые вышли на красную ковровую дорожку вместе с родственниками (компанию актрисе составила ее мама, а актеру — дочь), Брэд Питт позировал фотографам в гордом одиночестве.

Напротив, на афтепати дважды обладатель "Оскара" пришел не один, а вместе со своей новой возлюбленной — бывшей женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли Инес де Рамон.

Инсайдеры сообщили People, что влюбленные не скрывали чувств на публике и держались за руки.