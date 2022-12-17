Питта заметили с новой девушкой после премьеры "Вавилона"

Актер Брэд Питт пришел на афтепати премьеры фильма "Вавилон" вместе со своей новой девушкой Инес де Рамон. Об этом сообщает People.
15 декабря в Музее Академии киноискусств в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма "Вавилон". Картинку первым зрителям представили режиссер Дэмьен Шазелл и исполнители главных ролей.
В отличие от Марго Робби и Тоби Магуайра, которые вышли на красную ковровую дорожку вместе с родственниками (компанию актрисе составила ее мама, а актеру — дочь), Брэд Питт позировал фотографам в гордом одиночестве.
Напротив, на афтепати дважды обладатель "Оскара" пришел не один, а вместе со своей новой возлюбленной — бывшей женой звезды "Дневников вампира" Пола Уэсли Инес де Рамон.
Инсайдеры сообщили People, что влюбленные не скрывали чувств на публике и держались за руки.
Об отношениях 58-летнего Брэда Питта и 32-летней Инес де Рамон стало известно в ноябре. Сообщалось, что они "познакомились через общего друга" и "встречаются уже несколько месяцев".