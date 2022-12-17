Долина не пускает своих учеников петь в караоке

Как пояснила артистка в беседе с корреспондентом издания News.ru, этот запрет появился, потому что молодежь предпочитает петь в караоке в ночное время.

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Долина отметила, что обучающимся у нее студентам от 17 до 20 лет. В таком возрасте голос у них только-только формируется и «его надо беречь, в том числе по ночам давать спать».