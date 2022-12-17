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1 час назад

Долина не пускает своих учеников петь в караоке

Мир новостей

Как пояснила артистка в беседе с корреспондентом издания News.ru, этот запрет появился, потому что молодежь предпочитает петь в караоке в ночное время.

Долина не пускает своих учеников петь в караоке
Фото: Мир новостейМир новостей

Долина отметила, что обучающимся у нее студентам от 17 до 20 лет. В таком возрасте голос у них только-только формируется и «его надо беречь, в том числе по ночам давать спать».

Певица обратила внимание, что сон оказывает сильное влияние на «структуру и гибкость» голоса. Сама она призналась, что лишь изредка позволяет себе петь в караоке, при этом преимущественно композиции на английском языке.

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