Даня Милохин объявлен в розыск

Даня Милохин вновь оказался в центре скандала. Оказывается, перед тем, как уехать в Америку тиктокер успел нарушить закон. Теперь его разыскивает суд. Выяснилось, что Милохин не оплатил штраф, который ему выписали еще летом этого года. Тиктокер пересек границу и вовремя не сдал ПЦР-тест на коронавирус.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Отметим, что Милохин прописан в своем родном городе. Поэтому занимаются этим дело правоохранители Оренбурга. Против Дани уже возбудили исполнительное производство. Он должен выплатить 15 тысяч рублей. С его штрафом можно ознакомиться на сайте ФССП России. Кстати, как мы видим, Даня неоднократно нарушал закон. У него также был штраф от ГИБДД.

Казалось бы, небольшая сумма для тиктокера, который в месяц зарабатывает несколько миллионов. Однако Даня почему-то не стал вовремя оплачивать штраф. Теперь деньги в любой момент могут списаться с его карты. Интересно, Милохин вообще заметит, что из его кошелька ушла такая сумма?