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1 час назад

Даня Милохин объявлен в розыск

Popcake.tv

Даня Милохин вновь оказался в центре скандала. Оказывается, перед тем, как уехать в Америку тиктокер успел нарушить закон. Теперь его разыскивает суд. Выяснилось, что Милохин не оплатил штраф, который ему выписали еще летом этого года. Тиктокер пересек границу и вовремя не сдал ПЦР-тест на коронавирус.

Даня Милохин объявлен в розыск
Фото: Popcake.tvPopcake.tv

Отметим, что Милохин прописан в своем родном городе. Поэтому занимаются этим дело правоохранители Оренбурга. Против Дани уже возбудили исполнительное производство. Он должен выплатить 15 тысяч рублей. С его штрафом можно ознакомиться на сайте ФССП России. Кстати, как мы видим, Даня неоднократно нарушал закон. У него также был штраф от ГИБДД.

Казалось бы, небольшая сумма для тиктокера, который в месяц зарабатывает несколько миллионов. Однако Даня почему-то не стал вовремя оплачивать штраф. Теперь деньги в любой момент могут списаться с его карты. Интересно, Милохин вообще заметит, что из его кошелька ушла такая сумма?

Отметим, ранее тиктокер записал довольно провокационный и матерный трек, в котором раскритиковал Первый канал и сотрудничество с Николаем Басковым. Будет ли он наказан за это, покажет время.

Звёзды,Николай Басков,ФССП России,ГИБДД,Первый канал,
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