Экс-девушка Крида Диана Мелисон вышла замуж за американского певца

16 декабря модель сыграла свадьбу с новым избранником. Им оказался музыкант из США Морган Пэрриотт. Он наиболее известен под псевдонимом Call Me Karizma.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Свадьба состоялась в Москве. Диана Мелисон выбрала для церемонии традиционное белое платье с фатой.

На церемонию Диана пригласила самых близких людей. В их числе была подруга Оксана Романенко, которая владеет пиар-агентством «Успех».