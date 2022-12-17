Экс-девушка Крида Диана Мелисон вышла замуж за американского певца

16 декабря модель сыграла свадьбу с новым избранником. Им оказался музыкант из США Морган Пэрриотт. Он наиболее известен под псевдонимом Call Me Karizma.
Свадьба состоялась в Москве. Диана Мелисон выбрала для церемонии традиционное белое платье с фатой.
На церемонию Диана пригласила самых близких людей. В их числе была подруга Оксана Романенко, которая владеет пиар-агентством «Успех».
Ранее модель Диана Мелисон рассказывала о том, что Егор Крид сам её бросил, так как ему даже во время их отношений нравилась певица Нюша.