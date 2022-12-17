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1 час назад

Экс-девушка Егора Крида Диана Мелисон вышла замуж за американского певца в Москве

runews24.ru

16 декабря модель сыграла свадьбу с новым избранником. Им оказался музыкант из США Морган Пэрриотт. Он наиболее известен под псевдонимом Call Me Karizma.

Экс-девушка Крида Диана Мелисон вышла замуж за американского певца
Фото: runews24.rurunews24.ru

Свадьба состоялась в Москве. Диана Мелисон выбрала для церемонии традиционное белое платье с фатой.

На церемонию Диана пригласила самых близких людей. В их числе была подруга Оксана Романенко, которая владеет пиар-агентством «Успех».

Ранее модель Диана Мелисон рассказывала о том, что Егор Крид сам её бросил, так как ему даже во время их отношений нравилась певица Нюша.

Звёзды,Крид,Диана Мелисон,
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