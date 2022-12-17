Стало известно о местонахождении больной Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с глиобластомой головного мозга – одной из самых агрессивных опухолей. На протяжении всей болезни актриса не показывалась фанатам. Недавно стало известно, где находится звезда «Моей прекрасной няни» и в каком она состоянии.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Сначала Заворотнюк лечили в Германии. Врачи не смогли дать положительный прогноз на выздоровление. После этого актриса вернулась в Россию, где ею занялись местные доктора. Большую часть времени Анастасия проводит дома. Муж Петр Чернышев обеспечивает ей сиделок и комфортные условия.