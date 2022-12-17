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3 часа назад

Стало известно о местонахождении больной Заворотнюк

РИА "ФедералПресс"

Актриса Анастасия Заворотнюк с 2019 года борется с глиобластомой головного мозга – одной из самых агрессивных опухолей. На протяжении всей болезни актриса не показывалась фанатам. Недавно стало известно, где находится звезда «Моей прекрасной няни» и в каком она состоянии.

Стало известно о местонахождении больной Заворотнюк
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Сначала Заворотнюк лечили в Германии. Врачи не смогли дать положительный прогноз на выздоровление. После этого актриса вернулась в Россию, где ею занялись местные доктора. Большую часть времени Анастасия проводит дома. Муж Петр Чернышев обеспечивает ей сиделок и комфортные условия.

Однако недавно актрису увезли в частную московскую больницу. Насколько известно, Заворотнюк находится там с сентября. Об этом узнали после того, как всплыли многочисленные штрафы ее мужа за парковку в неположенном месте недалеко от госпиталя. Черно-белое фото его авто с камер попало в Сеть. В последний раз Чернышева видели около клиники 13 декабря, сообщает «Комсомольская правда».

Звёзды,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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