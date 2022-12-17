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5 часов назад

Кейт Миддлтон ответила на обвинения Меган Маркл, не сказав ни слова

Super.ru

Королевская семья никак не комментирует скандальный документальнй сериал герцога и герцогини Сассекских, завершившийся на этой неделе. Но Виндзоры ничего не делают просто так — и их поступки говорят куда громче любых слов. Во всяком случае, так считают эксперты, которые построили целую теорию вокруг… образа Кейт Миддлтон. В четверг принцесса Уэльская вместе со всей семьей посетила предрождественскую службу в главном храме страны — Вестминстерском аббатстве. Для мероприятия она выбрала платье-пальто благородного бордового цвета. Наряд такого же винного оттенка надели и ее дочь принцесса Шарлотта, младшая сестра Пиппа и дочь принцессы Анны Зара Тиндалл.

Кейт Миддлтон ответила на обвинения Меган Маркл, не сказав ни слова
Фото: Super.ruSuper.ru

Просто милый семейный лук, скажете вы. Но не тут-то было! На самом деле это месть Меган Маркл. В одной из серий она вовсю жаловалась на строгие правила королевского дресс-кода. «Вы не имеете права носить тот же цвет, что и Ее Величество, во время группового мероприятия, — сказала супруга принца Гарри. — А еще вы не должны совпадать по цветам с другими, более старшими членами семьи». Что ж, получается, не так все строго? Или это правило распространялось исключительно на Меган? В любом случае восхищаемся Кейт и ее родственницами: вот он — троллинг высшего королевского уровня!

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