Дава и Муцениеце опубликовали чувственное совместное фото

Блогер Дава (Давид Манукян) и актриса Агата Муцениеце опубликовали романтическое совместное фото на своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На чувственном черно-белом снимке Дава находится за спиной Агаты и касается губами ее щеки.