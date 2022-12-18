Дава и Муцениеце опубликовали чувственное совместное фото

Блогер Дава (Давид Манукян) и актриса Агата Муцениеце опубликовали романтическое совместное фото на своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На чувственном черно-белом снимке Дава находится за спиной Агаты и касается губами ее щеки.
«И пусть все будет по барабану», — написали артисты под фото.
В историях Дава и Муцениеце сообщили о выходе их совместной песни «По барабану», к которому была приурочена публикация неоднозначного снимка. Также Манукян показал кадры со съемок клипа и предложил подписчикам угадать, когда выйдет ролик.
Ранее Даве потребовалась помощь психологов в шоу «Наследники и самозванцы».