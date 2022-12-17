Светлана Бондарчук год боялась выйти из дома после развода

Светлана Бондарчук год боялась выходить из дома, когда развелась с режиссером Федором Бондарчуком. На улице ее постоянно ждали фотокорреспонденты и журналисты. Об этом она рассказала в своем YouTube-шоу "Света вокруг света".

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Светлана, по ее словам, "попала под прессинг желтой прессы". Когда она выходила на прогулку, то всегда надевала капюшон. Особенно ведущая старалась не привлекать внимание рядом с местом, где живет.

Светлана и Федор Бондарчук были женаты 25 лет, у них двое общих детей. Телеведущая была обижена на бывшего мужа, но смогла проработать свои эмоции. Два года назад она вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а Федор Бондарчук с 2019 года женат на актрисе Паулине Андреевой.