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2 часа назад

Телеведущая Светлана Бондарчук год боялась выйти из дома после развода

Мира Маркина

Светлана Бондарчук год боялась выходить из дома, когда развелась с режиссером Федором Бондарчуком. На улице ее постоянно ждали фотокорреспонденты и журналисты. Об этом она рассказала в своем YouTube-шоу "Света вокруг света".

Светлана Бондарчук год боялась выйти из дома после развода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Светлана, по ее словам, "попала под прессинг желтой прессы". Когда она выходила на прогулку, то всегда надевала капюшон. Особенно ведущая старалась не привлекать внимание рядом с местом, где живет.

Светлана Бондарчук удивила фанатов параметрами своего тела

Светлана и Федор Бондарчук были женаты 25 лет, у них двое общих детей. Телеведущая была обижена на бывшего мужа, но смогла проработать свои эмоции. Два года назад она вышла замуж за продюсера Сергея Харченко, а Федор Бондарчук с 2019 года женат на актрисе Паулине Андреевой.

Ранее "Рамблер" объяснял, почему актеры постоянно разводятся.

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