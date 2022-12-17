Мужу Спирс не нравятся ее провокационные снимки и видео в соцсети

Новоиспеченный законный супруг Бритни Спирс, как оказалось, не одобряет ее откровенных фотографий и видео, которые та выставляет в соцсети. А вот что он будет с этим делать?

Фото: Eva.ru Eva.ru

Поведение принцессы поп-музыки Бритни Спирс после обретения независимости от отца многим кажется немного странным: певица снимается обнаженной, не стесняется демонстрировать фигуру, говорит на пикантные темы. Кто-то из поклонников считается это обаятельным, другим обнаженка от знаменитости порядком надоела.

К последним относятся не только сыновья Спирс, но и ее с недавних пор законный супруг, фитнес-тренер Сэм Асгари. Напомним, этот горячий красавец младше суженной на 13 лет, а в отношениях с артисткой состоит около шести лет. Так вот, Сэм на днях кратко высказался в социальной сети на тему пикантного контента, который регулярно публикует его супруга.