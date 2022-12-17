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2 часа назад

Стало известно, будут ли Меган Маркл и принц Гарри приглашены на коронацию Карла III

Super.ru

Удивительно, но факт: опального и очень скандального принца вместе с его не менее склочной женой все-таки позовут на коронацию Карла III. По информации британского издания Daily Mail, монарх уже пообещал паре, что они получат приглашение.

Будут ли Меган Маркл и принц Гарри приглашены на коронацию Карла III
Фото: Super.ruSuper.ru

Поговаривают, что король и его семья хоть и обиделись на недавний документальный сериал Сассексов на Netflix, но виду не подают и ведут себя так, будто ничего не произошло.

Напомним, что церемония коронации Карла III намечена на 6 мая 2023 года и пройдет в Вестминстерском аббатстве. Вместе с ним коронуют и его супругу —королеву-консорта Камиллу. Несмотря на то что официальные приглашения еще не разосланы, инсайдеры уверены: Меган Маркл и принц Гарри получат свое «письмо счастья». Сообщается, что король Великобритании уже сказал младшему сыну и невестке, что будет рад видеть их на своем торжестве. Впрочем, ситуация еще может измениться, ведь не за горами выход книги откровений принца: автобиография под названием «Spare» («В запасе») появится в продаже уже 10 января.

Звёзды,принц Гарри,Netflix,
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