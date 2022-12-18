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4 часа назад

У Шэрон Стоун появился четвертый ребенок

Мир24

Голливудская актриса Шэрон Стоун усыновила ребенка, оставшегося сиротой после смерти отца. Об этом журналистам The Daily Mail стало известно от друзей кинозвезды.

У Шэрон Стоун появился четвертый ребенок
Фото: Мир24Мир24

Как уточняет издание, пополнение в семье Стоун произошло еще год назад. Четвертым ребенком 64-летней актрисы стал мальчик-сирота, отец которого скончался от болезни Паркинсона.

«Теперь они живут одной большой семьей в ее доме. У Шэрон было непростое детство, и она всегда мечтала о настоящей семье», – рассказал изданию источник.

Шэрон Стоун в свое время усыновила троих приютских мальчиков. Сейчас Роэну 22 года, Лэрду – 17, а Куинну – 16 лет.

Ранее Стоун сообщила поклонникам о предстоящей операции. Звезда призналась, что у нее обнаружили большую фиброзную опухоль.

Звёзды,Шэрон Стоун,
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