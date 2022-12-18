Стало известно, кому обязана успехом Фриске

Один из хитов артистки Жанны Фриске - песню «Ла-ла-ла» - в девяностые годы написал известный певец и автор песен Андрей Губин.

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Изначально Губин предлагал эту песню Филиппу Киркорову, но певец назвал композицию не серьезной.

В программе «Сегодня вечером» Андрей Губин отметил, что песня «Ла-ла-ла» стал настоящей отправной точкой для карьеры Фриске.

По словам Губина, он не жалеет, что эту песню исполнила именно она. При этом музыкант отметил, что с Жанной особенно близко не общался.