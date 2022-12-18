Бывший Заворотнюк: "Выдали отфильтрованный багаж"

"Я быстро снял гараж и приехал за вещами, мне выдали отфильтрованный багаж. <...> Дорогие рубашки у меня были, мне их не отдали, был кухонный комбайн, электронож, видеокамера. Я вот думал, неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Зачем они им? Ведь я намного крупнее его", — вспоминает 62-летний летчик и бизнесмен.