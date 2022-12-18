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10 минут назад

"Выдали отфильтрованный багаж": первый муж актрисы Анастасии Заворотнюк рассказал о несправедливом разделе имущества

Мира Маркина

У первого мужа Анастасии Заворотнюк, военного летчика Олафа Шварцкопфа, до сих пор есть обида на нее. По его словам, семья актрисы "делила его вещи", сообщает ProZvezd.

Бывший Заворотнюк: "Выдали отфильтрованный багаж"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара развелась после года совместной жизни, и начали делить имущество. Дорогую технику, радиоаппаратуру и некоторые предметы гардероба, которые принадлежали Шварцкопфу, семья Заворотнюк оставила себе.

"Я быстро снял гараж и приехал за вещами, мне выдали отфильтрованный багаж. <...> Дорогие рубашки у меня были, мне их не отдали, был кухонный комбайн, электронож, видеокамера. Я вот думал, неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Зачем они им? Ведь я намного крупнее его", — вспоминает 62-летний летчик и бизнесмен.

Дочь Анастасии Заворотнюк намекнула на замужество

Для Олафа такое поведение было неожиданным и неприемлемым:

"Они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико!"

Анастасия Заворотнюк и военный летчик Олаф Шварцкопф поженились рано. Они расписались в начале 90-х, когда актриса еще не была известна широкой публике.

Анастасия Заворотнюк борется с раком, с ней рядом третий супруг, фигурист Петр Чернышев. Ранее о состоянии актрисы говорила покинувшая Россию дочь Анна.

Звёзды,Петр Чернышев,Анастасия Заворотнюк,
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