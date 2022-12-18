Бывший Заворотнюк: "Выдали отфильтрованный багаж"

У первого мужа Анастасии Заворотнюк, военного летчика Олафа Шварцкопфа, до сих пор есть обида на нее. По его словам, семья актрисы "делила его вещи", сообщает ProZvezd.
Пара развелась после года совместной жизни, и начали делить имущество. Дорогую технику, радиоаппаратуру и некоторые предметы гардероба, которые принадлежали Шварцкопфу, семья Заворотнюк оставила себе.
"Я быстро снял гараж и приехал за вещами, мне выдали отфильтрованный багаж. <...> Дорогие рубашки у меня были, мне их не отдали, был кухонный комбайн, электронож, видеокамера. Я вот думал, неужели мои рубашки подойдут ее отцу? Зачем они им? Ведь я намного крупнее его", — вспоминает 62-летний летчик и бизнесмен.
Для Олафа такое поведение было неожиданным и неприемлемым:
"Они делили мои вещи, хотя такая интеллигентная семья. Для меня это было дико!"
Анастасия Заворотнюк и военный летчик Олаф Шварцкопф поженились рано. Они расписались в начале 90-х, когда актриса еще не была известна широкой публике.
Анастасия Заворотнюк борется с раком, с ней рядом третий супруг, фигурист Петр Чернышев. Ранее о состоянии актрисы говорила покинувшая Россию дочь Анна.