Агутин подогрел слухи о расставании с Варум

Музыкант Леонид Агутин подогрел слухи о расставании с женой Анжеликой Варум. Звезды вместе уже 20 лет.
Разговоры о разводе Агутина и Варум то появляются, то пропадают. На этот раз сам исполнитель взбудоражил поклонников новым хитом. Артист записал композицию, посвященную расставанию. Песня называется «Последний трек», и в ней есть такие сроки: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».
Роман Варум и Агутина начался в 1997 году с работы над общим творческим проектом. Артисты записали песню «Королева» и снялись вместе в клипе. Свадьбу звезды играли в Венеции.