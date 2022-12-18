Агутин подогрел слухи о расставании с Варум

Разговоры о разводе Агутина и Варум то появляются, то пропадают. На этот раз сам исполнитель взбудоражил поклонников новым хитом. Артист записал композицию, посвященную расставанию. Песня называется «Последний трек», и в ней есть такие сроки: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».