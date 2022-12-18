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6 минут назад

Леонид Агутин подогрел слухи о расставании с Анжеликой Варум

Слово и Дело

Музыкант Леонид Агутин подогрел слухи о расставании с женой Анжеликой Варум. Звезды вместе уже 20 лет.

Агутин подогрел слухи о расставании с Варум
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Разговоры о разводе Агутина и Варум то появляются, то пропадают. На этот раз сам исполнитель взбудоражил поклонников новым хитом. Артист записал композицию, посвященную расставанию. Песня называется «Последний трек», и в ней есть такие сроки: «Это последний трек о тебе. Я закрываю между нами дверь, но все жду, чтоб ты постучала».

Роман Варум и Агутина начался в 1997 году с работы над общим творческим проектом. Артисты записали песню «Королева» и снялись вместе в клипе. Свадьбу звезды играли в Венеции.

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