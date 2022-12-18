Продюсер Гвердцители заявил о ее тяжелом состоянии

"У нее катастрофическая, ужасная ситуация. <...> С мамой Тамара Михайловна была неразрывным целым: она жила ею, возвращаясь домой, показывая все свои достижения. Бывают такие ситуации, когда мама и дочь не могут жить без друг друга. <...> Мы только вчера разговаривали: она плачет, не переставая", — рассказал Пудовкин.