Продюсер Гвердцители заявил о ее тяжелом состоянии

Больше месяца назад умерла мама Тамары Гвердцители, и она до сих пор не может справиться с горем. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказал продюсер артистки Сергей Пудовкин.
Близкие Тамары Гвердцители переживают за ее эмоциональное состояние. Когда ее мама умерла, артистка отменила все концерты и выступления. Из-за стресса она дважды попадала в больницу.
"У нее катастрофическая, ужасная ситуация. <...> С мамой Тамара Михайловна была неразрывным целым: она жила ею, возвращаясь домой, показывая все свои достижения. Бывают такие ситуации, когда мама и дочь не могут жить без друг друга. <...> Мы только вчера разговаривали: она плачет, не переставая", — рассказал Пудовкин.
У матери Гвердцители, Инны Кофман, было больное сердце. Артистка возила ее к лучшим специалистам Израиля, но женщина умерла в в 83 года.
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