Глюк’oZа рассказала об отношениях с невесткой

Наталья Ионова по возможности навещает пасынка Александра и его жену Кэссиди в Америке, а невестка певицы мечтает побывать в России или даже остаться жить в стране. Об этом Глюк’oZа рассказала в интервью "Газете.ру".

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У Ионовой прекрасные отношения с невесткой. Певица назвает ее "невероятно красивой блондинкой, еще и очень умной". Вместе с мужем и дочерями Глюк’oZа старается навещать пасынка и его жену, которые пока из-за документов не могут вылететь в Россию. Но американка Кэссиди мечтает побывать в стране:

"Кэссиди безумно хочет познакомиться с Россией. Она даже говорила, что, может, скоро вообще переедет в нашу страну. Сейчас они закончат оформление всех нужных документов и, думаю, будем смотреть, как все сложится", — пояснила исполнительница.

Певица 16 лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, они воспитывают двух общих дочерей. С сыном Чистякова от первого брака девочки хорошо ладят: часами говорят по телефону, а старшая Лида работает с Александром-младшим над совместной песней.