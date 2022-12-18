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55 минут назад

Глюк’oZа рассказала об отношениях с американской невесткой

Мира Маркина

Наталья Ионова по возможности навещает пасынка Александра и его жену Кэссиди в Америке, а невестка певицы мечтает побывать в России или даже остаться жить в стране. Об этом Глюк’oZа рассказала в интервью "Газете.ру".

Глюк’oZа рассказала об отношениях с невесткой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

У Ионовой прекрасные отношения с невесткой. Певица назвает ее "невероятно красивой блондинкой, еще и очень умной". Вместе с мужем и дочерями Глюк’oZа старается навещать пасынка и его жену, которые пока из-за документов не могут вылететь в Россию. Но американка Кэссиди мечтает побывать в стране:

"Кэссиди безумно хочет познакомиться с Россией. Она даже говорила, что, может, скоро вообще переедет в нашу страну. Сейчас они закончат оформление всех нужных документов и, думаю, будем смотреть, как все сложится", — пояснила исполнительница.

Певица Глюкоза рассказала, как помогла вернуться к жизни родителям-алкоголикам

Певица 16 лет замужем за бизнесменом Александром Чистяковым, они воспитывают двух общих дочерей. С сыном Чистякова от первого брака девочки хорошо ладят: часами говорят по телефону, а старшая Лида работает с Александром-младшим над совместной песней.

Ранее Наталья Ионова рассказала, как относится к работе дочери на корпоративах.

Звёзды,Александр Чистяков,Наталья Ионова,
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