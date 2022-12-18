Жена Мамаева рассказала о ревности сына к мужу

Абдуллах, приемный сын футболиста Павла Мамаева , ревновал к нему свою маму — YouTube-блогершу Надежду Санько. Об этом она сама рассказала Starhit .

Сын жены Мамаева Надежды Санько от первого брака ревновал ее к новому мужу — Павлу Мамаеву. При этом у футболиста хорошие отношения с пасынком: по словам Санько, "ровные, дружеские":

"Абдуллах очень любит своего отца и четко понимает, что Паша — это мамин муж! Для воспитания у него есть я и его отец. <...> Насчет ревности… Было поначалу, но мы при сыне ведем себя сдержанно, поэтому особо поводов нет", — рассказала Надежда.

Мамаев и Санько женаты с января. До этого Надежда была замужем за строгим мусульманином, старший сын должен был остаться с отцом, но в итоге живет с матерью. Надежда отмечает, что ее бывший муж часто видится с Абдуллахом и их общению она не препятствует.