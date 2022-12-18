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2 часа назад

Певица Виктория Дайнеко опубликовала видео из бассейна в купальнике

Мира Маркина

Виктория Дайнеко опубликовала видео, в котором она в купальнике отдыхает в бассейне. Пост появился в ее личном блоге.

Исполнительница записала видеоролик из открытого и закрытого бассейна. В помещении она сняла себя на лежаке в слитном голубом купальнике.

Певица также показала, как купается в бассейне на открытом воздухе. На видео от воды идет пар, а рядом лежит снег. Дайнеко подчеркнула, что в момент съемки температура была минус 4 градуса по Цельсию.

Самый большой бассейн в мире: видео

Ранее "Рамблер" рассказывал, где в Сочи можно искупаться в теплом бассейне.

Звёзды,Видео,Виктория Дайнеко,
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