Виктория Дайнеко опубликовала видео, в котором она в купальнике отдыхает в бассейне. Пост появился в ее личном блоге.

Исполнительница записала видеоролик из открытого и закрытого бассейна. В помещении она сняла себя на лежаке в слитном голубом купальнике.

Певица также показала, как купается в бассейне на открытом воздухе. На видео от воды идет пар, а рядом лежит снег. Дайнеко подчеркнула, что в момент съемки температура была минус 4 градуса по Цельсию.