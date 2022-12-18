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2 часа назад

Оперная певица Мария Максакова согласилась, что Лайма Вайкуле "содержала Советский Союз"

Мира Маркина

Мария Максакова поддержала Лайму Вайкуле, которая считает, что "содержала Советский Союз, выпуская свои диски". Об этом сообщает Starhit.

Максакова согласилась, что Вайкуле содержала СССР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На взгляд Максаковой, Лайма Вайкуле могла быть еще ярче, если бы не советская цензура. Мария также считает, что певица могла бы стать популярной на Бродвее, поскольку от природы пластична, красива и работоспособна.

"Она права по поводу того, что содержала Советский Союз. Она даже не договаривает. Я больше скажу — если посмотреть начальное творчество Лаймы, она была, с моей точки зрения, еще ярче, чем Советский Союз корректировал", — сказала Максакова.

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В начале декабря Лайма Вайкуле рассказала, что в советское время получала 17 рублей на стадионе из 45 тысяч зрителей, и предложила посчитать, сколько доходов ее выступления принесли государству.

Ранее "Рамблер" вспоминал советские шоу, по которым скучают.

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