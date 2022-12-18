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1 час назад

Валя Карнавал и Саша Стоун сообщили, когда они поженятся

Super.ru

Валя Карнавал и Саша Стоун пришли поздравить с новосельем тиктокеров из Hype House и неожиданно разоткровенничались насчет свадьбы и детей. Когда у ребят спросили об их планах на грядущий 2023 год, Саша первым делом выпалил: «Дети». Но тут вмешалась Валя и попросила дать ей слово. Мини-интервью началось заново, и речь пошла уже только о свадьбе. Сладкая парочка сообщила, что собирается отправиться в ЗАГС летом следующего года, ну а пока ребята вовсю готовятся и продумывают концепцию. Саша сказал, что, возможно, они устроят два мероприятия в один день: торжество для родителей и отдельная вечеринка для друзей.

Валя Карнавал и Саша Стоун сообщили, когда поженятся
Фото: Super.ruSuper.ru

Напомним, Саша Стоун уже трижды делал Вале предложение руки и сердца. Первый раз это случилось на дне рождения продюсера тикток-дома Hype House Заира Юсупова, второй раз — в романтическом путешествии на Мальдивы, ну а в третий (и, как мы теперь понимаем, заключительный) — в день рождения Вали около месяца назад. Что же, ура, ну наконец-то она сказала твердое «да»!

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