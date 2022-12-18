Валя Карнавал и Саша Стоун сообщили, когда поженятся

Валя Карнавал и Саша Стоун пришли поздравить с новосельем тиктокеров из Hype House и неожиданно разоткровенничались насчет свадьбы и детей. Когда у ребят спросили об их планах на грядущий 2023 год, Саша первым делом выпалил: «Дети». Но тут вмешалась Валя и попросила дать ей слово. Мини-интервью началось заново, и речь пошла уже только о свадьбе. Сладкая парочка сообщила, что собирается отправиться в ЗАГС летом следующего года, ну а пока ребята вовсю готовятся и продумывают концепцию. Саша сказал, что, возможно, они устроят два мероприятия в один день: торжество для родителей и отдельная вечеринка для друзей.