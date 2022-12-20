Шэрон Осборн впервые показалась на публике после госпитализации

Телеведущая, жена рокера Оззи Осборна впервые показалась на публике после экстренной госпитализации. Об этом сообщает TMZ.
Осборн заметили в одном из магазинов в Беверли-Хиллз (Лос-Анджелес, Калифорния, США). 70-летняя телезвезда выглядела здоровой и бодрой.
Шэрон Осборн почувствовала себя плохо на съемках неназванного сериала, которые проходили в отеле, расположенном в городе Санта-Паула.
Позже е сын Джек поделился новостью в социальной сети о том, что Осборн выписана из больницы. Он также поблагодарил всех сочувствующих за "любовь и поддержку", выраженные по отношению к его маме. Он заявил, что о своей болезни мать расскажет сама.