Шэрон Осборн впервые показалась на публике после госпитализации

Позже е сын Джек поделился новостью в социальной сети о том, что Осборн выписана из больницы. Он также поблагодарил всех сочувствующих за "любовь и поддержку", выраженные по отношению к его маме. Он заявил, что о своей болезни мать расскажет сама.